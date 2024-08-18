Muğla'nın 3 ilçesinde orman yangını!

Sıcak ve kuru hava Muğla'da yangınları söndürmeden, yenilerinin çıkmasına neden oluyor.

Kentin 3 ilçesinde orman yangını çıktı.

Ula ilçesinde henüz neden bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yine Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy ve Yatağan'ın Yava mahallelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.