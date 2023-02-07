Muharrem İnce: Ben artık diyecek söz bulamıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bu ile ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sitem etti.

Sosyal medya hesabından videlor paylaşan İnce, "Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" ifedisini kullandı.

Vatandaşlarla da konuşan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada! "Kardeşim burada can verdi, gelmediler" bundan daha acı bir cümle duymadım ben. Ben artık diyecek söz bulamıyorum…

Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum; askeri kışladan çıkarın buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman olacak. Yazık günah…"



