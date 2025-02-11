MYK ön seçim kararını onayladı! Özel bugün tarihi açıklayacak

CHP MYK, yaklaşık beş saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren MYK’nın gündeminde de CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim vardı. Edinilen bilgiye göre, CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı ve PM toplantısında üzerinde fikir birliğine varılan ön seçim yönerge taslağı, MYK’da oylandı ve kabul edildi. Ön seçim tarihinin de karara bağlandığı yönergede, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin ayrıntıları yer alıyor.

Özgür Özel, ön seçim tarihini açıklayacak

CHP Lideri Özel, bugün düzenlenecek haftalık grup toplantısında, ön seçimin tarihi başta olmak üzere; ön seçime aday olma kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan üçlü görüşme ve CHP’nin erken seçim yol haritasına ilişkin ayrıntıları açıklayacak.

Yönerge hakkında basın toplantısı

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 14 Şubat Cuma günü, ön seçim yönergesine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Çiftçi toplantıda; ön seçime dair teknik hususları, adaylık kriterleri, sandıkların nerelerde, nasıl kurulacağı gibi ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaşacak.