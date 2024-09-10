Naci Görür isyan etti: Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Naci Görür'ün adıyla Instagram hesabı açılıp deprem çantası satıldığı ortaya çıktı. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

"Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır"

Görür, "Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.