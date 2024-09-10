Naci Görür isyan etti: Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, adına açılan sahte bir Instagram hesabı üzerinden deprem çantası satışı yapıldığını duyurdu. Görür, X hesabından yaptığı açıklamada, bu durumu "saygısızlık ve ahlaksızlık" olarak nitelendirerek, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Naci Görür'ün adıyla Instagram hesabı açılıp deprem çantası satıldığı ortaya çıktı. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
"Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır"
Görür, "Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, adım kulanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollaradan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım. pic.twitter.com/DR5caIDCVv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 10, 2024