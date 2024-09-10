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Naci Görür isyan etti: Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, adına açılan sahte bir Instagram hesabı üzerinden deprem çantası satışı yapıldığını duyurdu. Görür, X hesabından yaptığı açıklamada, bu durumu "saygısızlık ve ahlaksızlık" olarak nitelendirerek, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Naci Görür isyan etti: Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Naci Görür'ün adıyla Instagram hesabı açılıp deprem çantası satıldığı ortaya çıktı. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

"Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır"

Görür, "Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

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