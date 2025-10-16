Narin Güran cinayeti | Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu.

Eryılmaz, kararıyla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:

“Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.”

Avukat Eryılmaz, kararının gerekçesi olarak meslektaşlarıyla yaşadığı güven krizini ve ortaya çıkan ses kayıtlarını gösterdi. Açıklamasında, “Bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır” dedi.

Eryılmaz, ayrıca “Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Müvekkili Nevzat Bahtiyar ve ailesinin bu süreçte sessiz kaldığını belirten Eryılmaz, açıklamasında şunlara da yer verdi:

“Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.”

Avukat Ali Eryılmaz, davadan çekilmesine rağmen Narin Güran davasına ilişkin elde ettiği bilgilerle yeni adımlar atacağını belirterek, “Yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan kişilerin de hesap vermesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarlarda bulunmaya devam edeceğim” dedi.

Eryılmaz açıklamasını, “Bu, bir pes ediş değil; hakikate, meslek ve şahsi onuruma olan saygımın gereğidir” sözleriyle tamamladı.