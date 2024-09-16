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Narin Güran cinayeti: Yenge Hediye Güran yeniden gözaltına alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Narin'in yengesi Hediye Güran yeniden gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayeti: Yenge Hediye Güran yeniden gözaltına alındı
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Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran tekrar gözaltına alındı.

Halk Tv'den Ferit Demir, konuyla ilgili gelişmeyi X sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir'in paylaşımı şu şekilde oldu:

"Narin soruşturmasında tutuklu amaca Salim Güran'ın eşi Melek Güran tekrar gözaltına alındı."

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