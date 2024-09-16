Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'na başvurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Baro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran’ın abisi Baran Güran 16.09.2024 (bugün) tarihinde Baromuza başvuruda bulunmuştur. Yazılı Başvurusunda “fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum” demiştir.

İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuştur" dedi.