  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'na başvurdu
Takip Et

Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'na başvurdu

Diyarbakır Barosu, Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'ın hukuki destek için baroya başvuru yaptığını duyurdu. Baro geçtiğimiz Narin Güran Davası'nda müşteki olarak başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'na başvurdu
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Baro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran’ın abisi Baran Güran 16.09.2024 (bugün) tarihinde Baromuza başvuruda bulunmuştur. Yazılı Başvurusunda “fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum” demiştir.

İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuştur" dedi.

Narin cinayetinde sıcak gelişme! Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildiNarin cinayetinde sıcak gelişme! Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildiGündem

 

15 soruda Narin cinayeti! Böyle planlamış, böyle gizlemiş ve böyle katletmişler15 soruda Narin cinayeti! Böyle planlamış, böyle gizlemiş ve böyle katletmişlerGündem

 

Gündem
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Sıla bebeğin annesinin uyuşturucudan cezaevinde yattığı ortaya çıktı
Sıla bebeğin annesinin uyuşturucudan cezaevinde yattığı ortaya çıktı
Narin Güran cinayeti: Yenge Hediye Güran yeniden gözaltına alındı
Narin Güran cinayeti: Yenge Hediye Güran yeniden gözaltına alındı
Sayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildi
Sayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildi
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin açıklama
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin açıklama
AİHM, Can Atalay için Türkiye'den savunma istedi
AİHM, Can Atalay için Türkiye'den savunma istedi