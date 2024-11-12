Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'üfürükçü' iddiaları yalanlanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın arama çalışmaları sırasında "üfürükçü"ye gidildiği iddia edilmiş, valilik iddiayı yalanlamıştı.

DW Türkçe muhabiri Felat Bozarslan'ın haberine göre, "üfürükçü"nün arama çalışmalarında yer aldığı anların videosu ortaya çıktı.

5 Eylül'de Tavşantepe köyüne gelen iki kişi, ellerindeki demir parçalarıyla tarama yapabileceklerini söyleyerek Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'dan 1 tüp kan talep etti. Güran ambulansta kan verdi ve bu tüp söz konusu iki kişiye teslim edildi.

İki jandarma görevlisi ve Güran ailesinden iki kişi, arama yapacaklarını belirten kişilerle Suriye sınırına gitti. Felat Bozarslan, "Olayın buraya kadar olan kısmı jandarma tarafından tutanak altına alındı ve soruşturma dosyasına konuldu" dedi.

İcat ettiklerini öne sürdükleri makineyle arama yaptıklarını söyleyen kişiler ve jandarma arasında şu diyalog yaşandı:

-Ya sınırda ya Suriye'nin ötesinde. Oralarda bir yerde.

-Jandarma: Sınır kapıları açık, geçiş yapılabiliyor. Eğer bulurum diyorsan yanında biriyle gideceksin, tespit edeceksin.

-Yüzde 100 sağdır, arabanın içinde.

-Jandarma: Bak aile canla başla gelecek. Bize izin çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Görevlendirirlerse gideriz. Eğer o mesafeyi tuttururum diyorsan aileyle git. Suriye'de de olsa biz onu çıkartırız.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Valiliği, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin Narin Güran'ın yerini bulmak için "üfürükçü"ye gittiği iddiasını reddetmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Çeşitli internet haber sitelerinde 'Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasındaki tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır."