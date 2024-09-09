Narin Güran'ın 5 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla kuran kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın öldürüldükten sonra çuval içinde dere yatağına bırakıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma deva ederken Narin Güran’ın nisan ayında çekilen ve Bağlar Kaymakamlığı'nın sitesinde yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaymakamlık tarafından kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik gerçekleştirilen "Kuaförüm Okulda" projesi kapsamında Narin'in de eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu'na ücretsiz verilen kuaför hizmeti götürüldü.

Saçları kuaför tarafından kesilen, taranan çocuklar projeyi gerçekleştiren ekibe de poz verdi. O gün çocuklar arasında 8 yaşında katledilen Narin de vardı.

29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde mutluluğu yüzüne yansıyan Narin arkadaşlarıyla birlikte kameralara el sallıyor.