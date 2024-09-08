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SON DAKİKA! Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak 21 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre ilk bulgular Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğünü gösterirken, gözler aileye çevrilmiş durumda.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA! Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla kuran kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Narin Güran'ın çuval içerisinde dere yatağında cesedinin bulunmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesine dair soruşturmaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Tunç'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir.

Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir.

Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir."

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi bugün sabah saatlerinde duyurdu. Narin'in cesedi çuval içerisinde üzerine büyük taşlarla gizlenmiş şekilde bulundu.

Dere yatağı daha önce aranmıştı

19 gündür arama çalışmaları sürerken Narin'in kaybolduğu köye yakın dere yatakları da son üç gündür tarandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çalışma yaptı. Dünkü çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi ancak sabah saatlerinde gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler dere yatağında yeniden yaptıkları taramada Narin'i buldu.

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"İlk bulgular Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü yönünde"

SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe, "Otopsi ve ölü muayene raporunda küçük kızın kesin ölüm nedeni belirlenecek. İlk bulgular Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü yönünde." bilgisini paylaştı.

Güran'ın cesedinin dere yatağına yeni mi getirilip getirilmediği henüz belli değilken soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Aracında DNA tespit edilen ve WhatsApp konuşmalarını silen amca Salih Güran ise soruşturmadaki tek tutuklu.

"Tüm şüpheler aileye çevrildi"

SÖZCÜ TV yayınına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeler vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle."

"Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir"

"Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir."

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