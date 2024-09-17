Narin'in annesi Yüksel Güran kafaları karıştırdı! Narin’in bildiği neydi?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in annesi kafaları karıştırdı

Kur’ân kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan Narin’den 19 gün sonra acı haber gelmiş olayla ilgili şüpheliler anne, ağabey, amca ve itirafçı tutuklanmıştı. Narin’in annesinin yeni bir görüntüsü ise kafaları karıştırdı. Arama çalışmalarının üçüncü gününde kayıp Gülistan Doku’nun ailesinin, anne Güran’ı ziyaret ettiği ortaya çıktı. O görüşmede Tunceli’de kaybolan ve 4,5 yıldır kendisinden haber alınamayan genç kızın ablası Aygül Doku, anne Güran’a sarılarak ağladı.

Abla Doku “Gülistan’ımız dört yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin’in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin’i aramaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kızım biliyor, dayanamıyor..."

Anne Güran’ın sözleri ise duyanları şaşırttı. O görüntülerde Güran “Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan’ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor” diyerek ağladı.

Narin'in Annesinin bu görüntüsü sosyal medyada “Narin neyi biliyor?” şeklinde paylaşıldı. Öte yandan Narin’in annesi ile amcasını uygunsuz şekilde gördüğü iddiası da soruşturmada yer almıştı.