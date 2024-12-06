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Nasuh Mahruki'den tahliye sonrası ilk paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklanan eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Nasuh Mahruki'den tahliye sonrası ilk paylaşım
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi ve Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Tahliye sonrası ilk paylaşım

Mahruki, tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik. Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."

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