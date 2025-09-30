Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildi

  1. Ekonomim
Oyuncu Nejat İşler ile tartışan ve sinirlenerek kafa atan magazin muhabiri Tarık Eker'in işten çıkarıldığı iddia edildi.

Mekân çıkışında muhabirlerin ısrarlı sorularına sinirlenen Nejat İşler’in küfrettiği anlar kameraya yansımıştı.

Bu tepkiye karşılık olarak Tarık Eker’in oyuncuya kafa atması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Özür dilemişti

Tarık Eker, sosyal medya hesabından özür dileyerek olayın perde arkasını paylaştı. Eker, Nejat İşler’in hem kendisine hem de kızına küfrettiğini belirterek, sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdiğini ifade etti.

Kovulduğu iddia edildi

Beyaz TV, Tarık Eker ile yollarını ayırarak muhabirin sosyal medya hesaplarından programla ilgili görselleri kaldırmasını sağladığı iddia edildi.

Şirket cephesinden konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Olayın ardından Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), basın mesleğinin onurunu zedeleyen ve taciz boyutuna varan tavırların gazetecilikle bağdaşmadığını açıkladı.

