Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı! 3 araç kullanılamaz halde
Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Niğde'de Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.