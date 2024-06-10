Ölümcül virüs bir can daha aldı: KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA virüsü 4 gündür ölümlere neden olmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Virüsün büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor

Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

Uzmanlar, benzer durumda keneyi ateşle yakmaya ya da üzerine kolonya döküp çıkarmaya çalışılmamasını; en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanılmasını öneriyor.