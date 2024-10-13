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Ömer Çelik duyurdu: Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de Burger King açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevk edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Ömer Çelik duyurdu: Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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