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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.921.213,75 TL kazandı. İşte 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu
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5 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

5 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 494.857,55 TL kazandı. 9 bilen 47 kişi 5.579,75 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

5 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 44, 58, 61, 62, 66, 69, 70, 77, 79, 80

 Kazanan kategoriler

  Kategori             Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

        10                                    1                                494.857,55 ₺

         9                                    47                                 5.579,75 ₺

         8                                   530                                 618,50 ₺

         7                                 5.509                                113,05 ₺

         6                                33.441                                19,60 ₺

         0                                51.274                                17,90 ₺