On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.921.213,75 TL kazandı. İşte 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
5 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
5 Nisan 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 494.857,55 TL kazandı. 9 bilen 47 kişi 5.579,75 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
5 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 44, 58, 61, 62, 66, 69, 70, 77, 79, 80
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 1 494.857,55 ₺
9 47 5.579,75 ₺
8 530 618,50 ₺
7 5.509 113,05 ₺
6 33.441 19,60 ₺
0 51.274 17,90 ₺