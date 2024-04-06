On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu

5 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

5 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 494.857,55 TL kazandı. 9 bilen 47 kişi 5.579,75 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

5 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 44, 58, 61, 62, 66, 69, 70, 77, 79, 80

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 494.857,55 ₺

9 47 5.579,75 ₺

8 530 618,50 ₺

7 5.509 113,05 ₺

6 33.441 19,60 ₺

0 51.274 17,90 ₺