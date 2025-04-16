Önder'in sağlık durumu nasıl? Özel: Mucize sayılabilecek gelişmeler var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı Florence Nightingale Hastanesi önünde açıklama yaptı. Özel, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldıklarını ifade etti.

Özel yaptığı açıklamada, "Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen bir kalp şimdi içeride, Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor" şeklinde konuştu.

"Mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cezaevinde defalarca ziyaret ettiğim hem kişisel hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim kendisi. Dün akşam kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren sayın Eş Genel Başkanlarla, Pervin Hanım ile ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik.

Ben de bugün İstanbul İl Başkanım ile milletvekillerimiz ile buraya gelip hem 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletip hem dayanışma duygularımızı iletip hem de bir kez daha sağlık durumu ile ilgili bilgileri aldık, dua ediyoruz. Birçok doktor mucize sayılabilecek, hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan ama onun üzerine mucize sayılabilecek bir gelişmelerden bahsettiler.

Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum: 'Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı.' Sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen bir kalp şimdi içeride, Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya devam etmesini, o güzel sözlerini söylemeye, hepimizi hem gülümsetmeye hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesine dua ediyoruz.