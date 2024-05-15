Osman Kavala'nın başvurusu reddedildi

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı gereği yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.



Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararı yerine getirilmediği gerekçesiyle 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" adı verilen süreci başlattı, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM'ye sordu, AİHM 11 Temmuz 2022 tarihinde Osman Kavala kararının yerine getirilmediğine hükmetti.

Kavala’nın avukatlarından Hilal Zengin, yargılamanın yenilenmesi talebiyle AİHM kararlarını ısrarla uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala’nın avukatının 30 Nisan’da verdiği yargılamanın yenilenmesi talepli dilekçesinde yer alan talepleri yerinde gördü ve Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 2006 tarihli içtihat kararlarını gerekçe göstererek talebi yeni bir heyetin karara bağlamasına hükmetti.