Özdağ - Kurtulmuş görüşmesinin ardından açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2. tur Cumhurbaşkanı seçim çalışmaları kapsamında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası Özdağ ile Kurtulmuş ortak açıklama yaptı.

Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi rahat şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. Türkiye'nin meselelerinden birisi göçmenler meselesidir. Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye'nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Ama Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınır var. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz." dedi.

"4 milyon 994 bin Suriyeli var"

"Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde." diye Kurtulmuş, "Bir an önce gönüllü ve güvenli geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 10 milyon Suriyeli getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz dedi. Bu doğru değil. Resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun iki katını söyledi. Yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı." ifadelerini kullandı.

"Faydalı bir görüşme oldu"

Özdağ ise, "Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık. Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır. Ama faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Türkçe bilmeyen seçmen

Bir gazetecinin bir televizyon kanalında yayınlanan ve yurt dışında Arapça konuşan seçmenin oy kullandığını gösteren görüntünün olduğunu hatırlatması üzerine Kurtulmuş, "Videoyu görmedim. Türkiye vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda göçmenin oy kullanma hakkı var. Videoyu izlemedim." yanıtını verdi.

Özdağ ise, "Türkçe bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Hatta Afganistan'da doğmuş ve Türk vatandaşı olan kişilerin oy kullandığını gördük. Bizim bu konudaki politikamız belli bir süreyi geçiren ve Türkçeyi konuşamayan kişilerin vatandaş yapılmaması yönünde." dedi.