Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Unutmayın, bu bir referandumdur

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan 2. tur Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili video yayınladı.

Twitter paylaşımında, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sen beni sevsen de sevmesem de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."