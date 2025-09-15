Özgür Çelik, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Partimiz tartışılsın istiyorlar ama iktidar yürüyüşümüz sürecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması bugün yapıldı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti.

CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca tedbir istemi dokuz kez reddedilmiştir. Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir kararını reddetti. Dava, 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a ertelendi.

"Beklediğimiz karar reddi yönündeydi"

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik ise erteleme kararına ilişkin şunları söyledi:

“Beklediğimiz karar reddi yönündeydi. 24 Ekim'e bir erteleme yapıldı. Bu süre içerisinde olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz, Olağan İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz, olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz.

"Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız"

Bir bütün olarak zaten büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Benim iki yıllık görev süremin olmasına bir ay kala İstanbul İl binası abluka altında. Partinin kurultayına yönelik açılmış dava. O kurultaydan sonra bir olağanüstü kurultay gerçekleşti ve Sayın Genel Başkanımız kullanılan oyların tamamını alarak bir güven tazelemişti.

"Kararlı bir biçimde iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"

Bu yönüyle şöyle değerlendiriyoruz: Demokles'in kılıcını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde sallandırma girişimi. Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda kongrelerle tartışılsın, kurultaylarla tartışılsın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumdaki itibarı azalsın, imajı zedelensin. Bunun çabası. Ama bu çabaya yönelik biz hem Türkiye'nin gerçek sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz, hem parti programımızı hazırlıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde parti programımız hazırlanıyor. Toplum sorunlarına çözümler üretecek bir iktidar programını hazırlamaya devam edeceğiz ve kararlı bir biçimde iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”