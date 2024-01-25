Özgür Demirtaş'tan BİST tahmini: Ama şartlarım çok önemli

Sosyal medya hesabından BİST'in geleceğine ilişkin tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Türkiye'de eğer Merkez Bankası yaptığı doğrulara devam ederse, üstüne yapısal reformlar gelirse aynı şekilde Türk borsasının pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ama şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü.

"Ancak dediğim doğrulara devam edilirse o zaman ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur" diyen Demirtaş, "Ama şartlarım çok önemli... Bu perşembe Merkez Bankası'nın doğrulara devam edeceğini umuyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Canımsınız 🤗🤗



Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.



Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 24, 2024

BİST'te artış devam ediyor

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı. Bugün piyasaların açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.