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Özgür Özel: 9 gencin tutuklanması, ülkemiz demokrasisinin içine düştüğü vahim tabloyu kanıtlamaktadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Lideri Özel, "Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanması kararı, ülkemiz demokrasisinin içine düştüğü vahim tabloyu kanıtlamaktadır" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel: 9 gencin tutuklanması, ülkemiz demokrasisinin içine düştüğü vahim tabloyu kanıtlamaktadır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin Filistin'le ticarete devam ettiğini savunan 9 aktivist tarafından "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonistler, siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor", "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 9 protestocu hakkında tutuklama kararı verilmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanması kararı, ülkemiz demokrasisinin içine düştüğü vahim tabloyu kanıtlamaktadır. İfade haklarını kullanan gençler, serbest bırakılmalıdır. Buradan söz veriyorum ki, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto hakkını kullanan hiç kimse tutuklanmayacak, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacaktır."

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