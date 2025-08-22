Özgür Özel açıkladı: Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.

Özel, "Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

Partisinin grup başkanvekillerinin, tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde arayacaklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"En yüksek imza sayısıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yapmayı düşünüyoruz. Meclis'in oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."

Aziz İhsan Aktaş yorumu: İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim

Özel, İBB'ye yönelik operasyonda itirafçı olan ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik bir soruya da "Ben dün bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini, itirafçı yaratmak için savcılar adına faaliyette bulunduklarını, İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim, bugün 2 tanesinin yasağını kaldırdılar" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "İtirafçılık meselesi iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdide, şantaja varan yaklaşımlar vardır. Bundan sonra bir an önce yapılması gereken, iddianamenin yazılıp, bu ‘Ak Toroslar’ çetesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dosyanın kurtulup, adil bir yargılama aşamasına geçilmesidir."