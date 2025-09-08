  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel Bakan Yerlikaya'ya seslendi: İnsanları sokağa şiddete davet etmiyoruz, evimizin önünden çekilin
Takip Et

Özgür Özel Bakan Yerlikaya'ya seslendi: İnsanları sokağa şiddete davet etmiyoruz, evimizin önünden çekilin

CHP İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı uyarı paylaşımının ardından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'ya seslenerek ne kendisinin ne de partinin bir başka yöneticinin, insanları sokağa, şiddete davet etmediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel Bakan Yerlikaya'ya seslendi: İnsanları sokağa şiddete davet etmiyoruz, evimizin önünden çekilin
Takip Et

Bakan Yerlikaya, CHP'den partililere yapılan çağrıların ardından "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır." diyerek sokakların provoke edilmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya: Evimizin önünden çekilin 

 Özgür Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendiği paylaşımda "Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın." diyerek şu ifadeleri kullandı: 

 "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. ."

Ali Yerlikaya ne demişti?

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir.

Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğizİçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğizGündem

 

Gündem
Emniyet Müdürlüğü harekete geçti: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Son dakika! EGM harekete geçti: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'abluka' yayınları uyarısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'abluka' yayınları uyarısı
Türkiye'nin 2026-2028 OVP hedefleri açıklandı!
SON DAKİKA
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir