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Özgür Özel "Durmayacağız" dedi, akşam mitingi için çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız" diyerek akşam Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya gelmek için çağrı yaptı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel "Durmayacağız" dedi, akşam mitingi için çağrı yaptı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu “Her çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde miting” kararı doğrultusunda, ilk miting 9 Nisan Çarşamba günü Şişli’de yapıldı.

Miting takvimi hazır

CHP lideri Özgür Özel, miting takvimini partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda açıklamıştı. O takvime göre 13 Nisan Pazar günü Samsun’da miting yapıldı. 19 Mayıs’ta İzmir’de miting düzenlenecek.

Ayrıca her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gece mitingi yapılacak. İkinci miting bu akşam (16 Nisan Çarşamba) Beylikdüzü'nde gerçekleşecek.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!

16 Nisan Çarşamba Beylikdüzü Yaşam Vadisi 20.30"

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