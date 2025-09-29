Özgür Özel: Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok ama aday olamazsa Mansur Bey için de ön seçim yaparız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül'de Evrensel gazetesinde yayınlanan röportajda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğine işaret ederek, Yavaş için “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday” demişti.

Siyaset kulislerinde Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına "henüz erken" diyerek girmek istemediği konuşulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

"Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok"

TV 100 canlı yayınında konuşan Özel, ön seçimde 15,5 milyon vatandaşın oyuyla belirlenen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel çıkması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine şunları söyledi:

''Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan değil ya da PM olarak belirlemeyelim, tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş, o dönem dedi ki 'Ben ön seçime girmeyeyim.' Çıkacak sonuca saygılı olacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey bire bir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi.

Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa biz bunu yine 2 milyon üye ile hatta 15 milyon ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa da bunu bu şekilde yapacağız."