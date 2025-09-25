Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “konser” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda amacın Mansur Yavaş ve CHP’y zarar vermek olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı, Evrensel’in sorularını yanıtladı. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun suçunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yenmek olduğunu söyleyen Özel, “Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada” diye konuştu.

“İstanbul’daki çabaların Ankara ayağıyla karşı karşıyayız”

Soruşturma konusu edilen kişilerin Mansur Yavaş’tan önceki dönemde memuriyete girmiş kişiler olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

“Bu konuda defalarca denetim geçirmişler ve hiçbir suçları olmadığı hem Sayıştay tarafından hem iç denetçiler tarafından tespit edilmiş. Yine İstanbul’da olduğu gibi, suçu bulup da suçluyu aramak yerine kimi suçlayacaklarını bulmuşlar, suç arıyorlar!

Milletin gönlünde asla karşılık bulmayan İstanbul’daki çabaların Ankara ayağıyla karşı karşıyayız. Ama insanlar İstanbul’da da Ankara’da da yargının siyasete alet edilmesini doğru bulmuyor. Önümüzde bir araştırma var: Dört kişiden sadece biri bu süreçlerin hukuki olduğuna inanıyor. Yüzde 25. AKP ile MHP’nin kendi seçmenleri bile inanmıyor yani.”

CHP’nin masasındaki beş anket

Özel, bu ay ellerine ulaşan beş anketin sonuçlarıyla ilgili, “Daha AK Parti'nin önde olduğu bir anket görmedik. Hatta CHP farkı biraz daha açtı” dedi.

Özel, “İnsanlar bu süreçlerin hukuki olduğuna gerçekten inansalar, bırakın yüzde 40'ları zorlamayı, parti baraj altında kalır. Kim yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete ödül verir yani? Hiçbirimiz vermeyiz. Vatandaş, mağdur edilmeye çalışıldığı için ve saldırı altında olduğu için CHP'ye sahip çıkıyor. Kirli oyun planları geri tepti. Bütün anketler de onu gösteriyor” diye konuştu.

“Bundan sonraki süreci Kılıçdaroğlu ile en iyi şekilde götürürüz”

Kurultay süreçleri hakkında da konuşan CHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğiyle ilgili de şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu ile 21'inde yaptığımız olağanüstü kongreye davet etmek için görüşmüştüm. Orada da özel birtakım ve haklı gerekçelerini de ifade ederek, gelemeyeceğini söylemişti. Yine aramızda son derece saygılı, düzeyli bir görüşme geçti. Şunu da söyleyeyim, partide bir yarılma, bir kırılma yok; partide bir bütünleşme var. Bütün parti bir tarafta, saray yargısı da buna karşı hamleler yapıyor. Sonuç alamazlar bundan. Biz genel başkanımızla da en iyi şekilde bundan sonraki süreci götürürüz.”

“Mahkemenin kurultay davasının reddini gerçekleştireceğini düşünüyorum”

Özel, 24 Ekim’e ertelenen kurultay davası ile ilgili de şu görüşlerini aktardı:

“Bugün (dün) yaptığımız, YSK'nin de yapılmasına karar verdiği Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ve 21'inde yaptığımız olağanüstü kurultayımızın da sonuçlanmasıyla dava konusuz kalmıştır. Mahkemenin artık davanın reddini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Zaten hakim dava dosyasına bugünkü olağanüstü kongrenin hem listelerini hem kullanılan oy sonucunu da dahil edeceğini de söylemişti. Böylelikle dava konusuz kalır. Zaten birileri bu davayı tartıştırarak CHP'yi sürekli bir tartışmanın içinde tutmak istiyorlar. Ondan da uzak durmak gerekir.”