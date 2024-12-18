Özgür Özel "Tedbir aldık" diyerek açıkladı: Bize engel olamazlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Özel'in gündeminde CHP'li belediyeleri hacizle karşı karşıya getiren SGK meselesi vardı. CHP liderinin açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik mali baskılara ve engellemelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Özel, "Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizin bütçelerine göz dikenlerin hedefi, sosyal yardımlar için ayrılan paralardır. Yoksulun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kaynaklara göz dikmiş durumdalar" dedi.

Belediyelerin tüm engellemelere rağmen hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Özel, "Başkanlarımız, zor koşullara rağmen sosyal yardımları kesintisiz devam ettiriyor. Bize engel olamayacaklar. Milletimize bu hazımsızlığı şikâyet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zenginlere sürekli af çıkarıldığını hatırlatan Özel, "Zenginlere af üstüne af çıkaranlar, belediyelerimize haciz uygulayarak iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Ama biz tedbirlerimizi aldık ve direneceğiz" dedi.

"Bakanlık talimat almış"

Bazı belediyelere yönelik uygulamalara tepki gösteren Özel, "Belli ki bakanlık ‘Silkeleyin’ talimatını almış. Ama biz de gereken adımları attık. Halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nakit parayı bile kabul etmiyorlar, amaç bağcıyı dövmek mi?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borçlarına yönelik haciz süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavaş, ödeme yapmak için yaptıkları girişimlerin geri çevrildiğini belirterek durumun iyi niyetle bağdaşmadığını vurguladı.

"3 aylık ödeme teklifimizi reddettiler"

Yavaş, belediyenin borçlarını kapatma amacıyla sunduğu 3 aylık ödeme teklifinin reddedildiğini ifade etti. “Nakit ödeme yapmayı bile kabul etmiyorlar. Çevre Bakanlığı’ndan 1 milyar liraya yakın bir alacağımız var, onu da tahsil edemiyoruz. Amaçları gerçekten parayı tahsil etmek mi, yoksa bağcıyı dövmek mi anlamak mümkün değil” dedi.

"Listeyi açıklayamazlar"

900 milyar liralık borç listesi tartışmalarına da değinen Yavaş, bu rakamların kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Eğer bu listeyi açıklayabilecek durumda olsalardı, çoktan büyük bir keyifle açıklarlardı. Ancak bu açıklanamadığına göre, bu şekilde konuşmalarıyla durumu ortaya koyuyorlar.”

Yavaş, belediyelere uygulanan bu baskıların halka hizmeti engellemeye yönelik olduğunu ve buna rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.