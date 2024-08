Özgür Özel'den AYM kararının ardından açıklama: Can Atalay kürsüye davet edilerek yemin etmeli

Takip Et

Burdur’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

“Meclis Başkanı’nın yaptığı tutumun yanlış olduğunu, ilk başta takındığı tutum doğruydu. Ama daha sonra döndü dolaştı bu hukuksuz kararı okuttu. Okutmaması gerekiyordu, okuttu. Anayasa Mahkemesi’de ‘yok hükmünde’ diye kararını verdi. Can Atalay ile ilgili bu kararın altı ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı altı aydır beklettiler. Meclis kapandıktan sonra iki gün sonra yaptılar. Bu kararın derhal okunması lazım. 15’inde Meclis toplanacak. Toplandığı gün Meclis Başkanı’nın Anayasa Mahkemesi’nin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Bana kalsa okutmaya da gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi, yok hükmünde saymış. Tutanaklara düşmesi gerektiği için, bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, o düşme işlemlerinin tamamının yok hükmünde ilan etmeleri ve Can Atalay’ın da zaman geçirilmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım.

Adalet Bakanlığı’na şunu hatırlatıyorum; Anayasa’nın ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yargı ve yürütme organları için bağlayıcı olduğunu, gerekçeli karar açıklandıktan sonra herkesin buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Hepimizin görevleri var. Birinci görev Adalet Bakanı’nın. Hızlı şekilde şekilde Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden serbest bırakılmalıdır. İkinci görev, 15’inde Can Atalay, Meclis’in açılmasıyla birlikte yok hükmündeki karar okutularak, tutanaklara geçirilmeli. Meclis’i Numan Bey’in yöneteceği anlaşılıyor. Numan Bey tarafından kürsüye davet edilerek yemin etmesi gerekir. Bunun dışında bize düşen, Can Atalay’a aramıza hoş geldin demektir. Türkiye’de başka kimseye bir şey düşmüyor. Adalet Bakanı, serbest bırakacak, Meclis Başkanı yemine çağıracak.

“Birazdan Numan Kurtulmuş’u arayacağım”

Sayın Meclis Başkanı’nı dün aramıştım, ulaşamadım. Yoğun programda o beni aradı ulaşamadı. Birazdan bu konuyu da görüşeceğim bir görüşme yaparak kendisine beklentimizi ifade edeceğim. Kendisinin Anayasa’ya uygun davranmasını bekliyoruz.”