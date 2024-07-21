Özgür Özel'den seçim mesajı: Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan "Beyoğlu Emekli Evi"ni ziyaret etti. Ziyarette Özgür Özel ile birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'ndaki Emekli Evi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Emekli zammına tepki

En düşük emekli aylığına yapılan zamma tepki gösteren Özel, "İş hayatında alın terini döken, gözünün nurunu akıtan, dirsek çürüten emekliler memleketi bugüne getirdi. Memleket, bugünlere ulaştıysa emekliler sayesinde ulaştı. Şimdi rahat edecekleri günlerde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet, onları bu krizle baş başa bırakıyor" diye konuştu.

Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı, 1,5 asgari ücretti. Hiç dokunmasalar bugünkü 1,5 asgari ücreti uygulasalar en düşük emekli maaşı 25 bin lira olması gerekiyor. Sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira! İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı, İstanbul'da bir emekli en az ne kadarla geçenebilir? 25 bin lira hesabını onlar da buldu. Ama AK Parti geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim dedi; geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret." dedi

"Cepten en az 5 çeyrek gitti"

Emeklilerin gelirindeki düşüşü çeyrek altın ile hesaplayan Özel, şunları anlattı: "Emekliler AK Parti gediğinde, Tayyip Bey başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı. Bugün bu maaş 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bir şey nerede aranır, kaybedilen yerde? Biz nerede kaybettik 5 çeyrek altını, seçim sandığında kaybettik. AK Parti geldi, 5 çeyrek altını kaybetti; AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız."

"Sefalet ücreti veriyorlar"

En düşük emekli aylığına yapılan zamma tepki gösteren Özel, "Sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok! Geçim yoksa seçim var!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Asgari ücreti 25 bin lira yaparsa, en düşük emekli maaşını asgari ücret yaparsa, Rize'deki çay üreticisini perişan etti, çayın taban fiyatını 25 yapar ve farkı hemen öderse, buğdayı bedavaya almaya çalışıyorlar, buğdayın 15 lira taban fiyatını verirse erken seçim demeyeceğim. Ama yapmazsa geçim yoksa seçim var. Bir kez daha söylüyorum." dedi