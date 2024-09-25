Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ilk ifadesi ortaya çıktı! "Dayak yerken silah gördüm"

Önceki gün İstanbul'da Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Kovalamaca esnasında zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu.

Çöp poşeti geçirilip adliyeye sevk edildi

Olayın ardından hemen yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşet geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi

Sabah'ın haberine göre Yunus Emre Geçti'nin ilk ifadesinden de detaylar öğrenildi. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Geçti, "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem de geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım." dedi.

"Yerde silah gördüm"

Geçti'nin ifadesinden detaylar şu şekilde: "İfademiz alındığı için ben kaçtığımı zannetmedim. Eve doğru gittim, yolda hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Kız arkadaşım, bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı silahın ucunu gördüm.

"Polis olduklarını bilmiyordum"

Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin"