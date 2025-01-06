Polonez grevinde zafer: İşçiler ve işveren uzlaştı

Aylardır hakları için mücadele eden 146 Polonez işçisi zafer elde etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında anlaşma sağlandı.

İşçiler seslerini duyurmaya çalışıyordu

Tek-Gıda İş Sendikası'na katıldıktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, uzun süredir haklarını almak için seslerini duyurmaya çalışıyordu.