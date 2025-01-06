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Polonez grevinde zafer: İşçiler ve işveren uzlaştı

Aylardır hakları için mücadele eden 146 Polonez işçisi zafer kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan görüşmede işveren ve sendika temsilcisi arasında anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi
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Polonez grevinde zafer: İşçiler ve işveren uzlaştı
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Aylardır hakları için mücadele eden 146 Polonez işçisi zafer elde etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında anlaşma sağlandı.

İşçiler seslerini duyurmaya çalışıyordu

Tek-Gıda İş Sendikası'na katıldıktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, uzun süredir haklarını almak için seslerini duyurmaya çalışıyordu.

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