Polonez grevinde zafer: İşçiler ve işveren uzlaştı
Aylardır hakları için mücadele eden 146 Polonez işçisi zafer kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan görüşmede işveren ve sendika temsilcisi arasında anlaşmaya varıldı.
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Aylardır hakları için mücadele eden 146 Polonez işçisi zafer elde etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında anlaşma sağlandı.
İşçiler seslerini duyurmaya çalışıyordu
Tek-Gıda İş Sendikası'na katıldıktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, uzun süredir haklarını almak için seslerini duyurmaya çalışıyordu.
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