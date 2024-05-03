Prof. Dr. Hakan Kara: Kemer sıkma dönemi asıl şimdi başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 3.18 olarak açıkladı. TÜİK’e göre; Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranı ise yüzde 3,16’tü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak güncellenmişti. Merkez’in tahmin aralıklarında üst bant ise yüzde 42 olarak belirlenmişti.

Grafikle anlattı

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın yüzde 36’lık enflasyon hedefinin tutması için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerlerini grafikle paylaştı.

Kara paylaşımında, "Bugünkü veriden sonra %36 hedefine ulaşmak için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerleri. Resmi hedefe ulaşmak için resmi enflasyonun yılın kalanında aylık ortalama %1,7 olması gerekiyor" dedi.

Bugünkü veriden sonra %36 hedefine ulaşmak için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerleri. pic.twitter.com/jCEyR6ZkIz — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 3, 2024

Kemer sıkma dönemi asıl şimdi başlıyor

Enflasyon verilerinin hükümetin uyguladığı ekonomi programının çalıştığına dair güçlü bir kanıt olmadığına dikkat çeke Kara, "Açıklanan veriler mevcut programın çalıştığına dair güçlü kanıtlar içermese de yılın kalanı farklı geçecek gibi görünüyor. İki seçim arasına denk geldiği için gerçek bir istikrar programı uygulanmadı. Kemer sıkma dönemi asıl şimdi başlıyor." yorumunu yaptı.