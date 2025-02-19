Prof. Dr. Kadıoğlu: Soğuk hava Sibirya Ekspresi gibi üstümüze geliyor

Soğuk hava dalgası yurda yeniden giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla İstanbul 19-23 Şubat tarihleri arasında kar yağışı altına girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKOM da söz konusu tarihler arasında en az 3 en fazla ise 20 santimetre kar yağışı olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Kentte yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

"Düşük sıcaklık rekorları kırabiliriz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada beklenen kar yağışına dair şu ifadeleri kullandı:

"Yine mi abartılıyor diye bir baktım. Evet omega blokajı ile 21 Şubat Cuma günü çok derin bir izobarik oluk etkisine gireceğiz. Orta Avrupa yüksek sıcaklık biz ise düşük sıcaklık rekorları kırabiliriz. Soğuk hava ekspres tren gibi hiç bir yere uğramadan doğrudan üzerimize geliyor. Tam bir Sibirya Ekspresi!

Rüzgar çok kuru ve soğuk havayı Ukrayna üzerinden Karadeniz'i geçip Türkiye'nin kuzey kıyılarına taşırken deniz etkili kara ve sürpriz miktarlara neden olabilir. Bu omega blokajı beklendiği gibi 3-4 gün içinde zayıflamazsa güzel bir kar tatili yapabiliriz. Küresel ısınmaya hayır, kar tatilimizi geri istiyoruz!"