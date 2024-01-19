Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman'daki depremin ardından fay hattını işaret etti: Çok yakınında...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da dün saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından haritayla paylaşımda bulunan Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.

Görür daha önce Bitlis/Zagros kuşağına dikkat çekerek uyarıda bulunmuştu. Görür paylaşımında, "Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir. Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu 1 kişi bile ölmedi. Ülkemizde deprem dirençli kentler istiyoruz. Kampanyaya yazılarak, talep ederek katkı veriniz" ifadelerini kullanmıştı.