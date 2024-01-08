Prof. Dr. Naci Görür Ege Denizi'ndeki depremin ardından uyardı: Yeri ilginç, Yunanistan'a kadar...

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından haritalı paylaşımda bulunarak uyarı yaptı. Deprem uzmanı, "Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu" dedi.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor."