Prof. Dr. Naci Görür Ege Denizi'ndeki depremin ardından uyardı: Yeri ilginç, Yunanistan'a kadar...
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından haritalı paylaşımda bulunarak uyarı yaptı. Deprem uzmanı, "Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu" dedi.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
"Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor."
Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 7, 2024