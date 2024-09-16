  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı
Takip Et

Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı

Mersin'de bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan çıplak erkek cesedinin Anamur'da yaşayan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenirken, oğlu gözaltına alındı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Profesör el ve ayakları bağlı halde fıçı içinde ölü bulundu, oğlu gözaltına alındı
Takip Et

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan cesedin emekli bir öğretim görevlisine ait olduğu belirlenirken, şahsın oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

Babasının cesedini bidona koyup, ticari taksi ile çöp alanına götürmüş

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildiTicaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildiEkonomi
Narin Güran cinayetini böyle manipüle ettiler: Yangın çıktı, elektrikler kesildiNarin Güran cinayetini böyle manipüle ettiler: Yangın çıktı, elektrikler kesildiGündem
Gündem
Narin cinayetinde dikkat çeken detaylar: İtirafçı Nevzat'ın kırık farı, ahırdaki ayak izleri
Dikkat çeken detaylar: İtirafçı Nevzat'ın kırık farı, ahırdaki ayak izleri
Narin'in cansız bedeninin bulunma anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı!
Narin'in cansız bedeninin bulunma anı ortaya çıktı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildi
Adana'da tırla servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Adana'da tırla servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
24 ilde eş zamanlı operasyon: Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında
24 ilde eş zamanlı operasyon: Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında
Peribacalarına koruma bandı çekilecek
Peribacalarına koruma bandı çekilecek