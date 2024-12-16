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Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı

Rapçi Ekin Can Arslan, bilinen adıyla Sansar Salvo, kliplerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen sanatçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
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Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı
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Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Sansar Salvo çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul'da gözaltına alındı

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

10 suç kaydı bulunuyor

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sansar Salvo lakabıyla tanınan ve bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı.

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