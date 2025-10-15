R&B dünyası, Grammy ödüllü efsane bir ismini kaybetti

Grammy ödüllü R&B ve soul şarkıcısı D’Angelo, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, gerçek adı Michael Eugene Archer olan sanatçının bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ailemizin parlayan yıldızı artık bu dünyadaki ışığını söndürdü. Dünyaya bıraktığı şarkı armağanını ve etkileyici müziğini kutlamanızı istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerine söz yazarı olarak başlayan D'Angelo, Lauryn Hill ve The Roots gibi önemli isimlerle çalıştı. 1995 yılında çıkardığı "Brown Sugar" adlı ilk albümüyle büyük beğeni topladı. Albümden çıkan "Lady" adlı parça, Billboard Hot 100 listesinde 10 numaraya kadar yükseldi ve sanatçıya birçok Grammy adaylığı kazandırdı.

Sanatçı, R&B’yi hip-hop ve caz gibi türlerle harmanladığı tarzıyla neo-soul akımının öncülerinden biri olarak kabul ediliyordu.

R&B'nin efsanesi isminin müziğe katkıları

2000 yılında yayımladığı ikinci albümü "Voodoo", hem eleştirmenlerden hem de dinleyicilerden tam not aldı. Albüm, ABD listelerinde bir numaraya yerleşti ve iki Grammy kazandı.

Ancak D’Angelo'nun müzik kariyeri, alkol sorunları ve 2005 yılında geçirdiği ciddi bir trafik kazası nedeniyle sekteye uğradı. Uzun bir aranın ardından 2014’te, ABD’deki polis şiddetine karşı yükselen toplumsal tepkilerden ilham alarak hazırladığı "Black Messiah" albümüyle sahnelere geri döndü. Bu albüm de 2016 yılında "En İyi R&B Albümü" dalında Grammy kazandı.

Hayatını kaybetmeden önce D’Angelo’nun müzisyen Raphael Saadiq ile birlikte dördüncü stüdyo albümü üzerinde çalıştığı belirtildi.

Rolling Stone dergisi, 2020 yılında yayımladığı "Tüm Zamanların En İyi Albümleri" listesinde, D'Angelo'nun Voodoo albümüne 28. sırada yer vermişti.

D’Angelo’nun müziği ve etkisi, yalnızca kendi kuşağını değil, gelecek nesilleri de etkilemeye devam edecek. Müziğiyle bıraktığı miras, sevenleri tarafından uzun yıllar boyunca yaşatılacak.