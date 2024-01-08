Regaip kandili ne zaman, hangi gün?

Her yıl olduğu gibi üç ayların yaklaşmasıyla beraber 2024 yılında da Regaib Kandili'nin ne zamana denk geleceği İslam camiası tarafından araştırılıyor. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mübarek üç ayların başlangıcı temsil eden Regaib Kandili bu yıl ocak ayında gerçekleşecek.

Regaip kandili ne zaman?

Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece ihya edilen Regaip Kandili 2024 yılında 11 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.