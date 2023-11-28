Reisi'nin Türkiye ziyareti iptal edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün planlanan Türkiye ziyareti iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığından bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, ziyaretin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Türk yetkili, ziyaretin iptal edilmesinin nedeni ya da ertelenip ertelenmediği konusunda ise ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reisi'nin ziyaret tarihini kasım ayı ortasında açıklamış ve görüşmenin amacının Gazze konusunda ortak bir tutum belirlemek olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Ebrahim Reisi 28 Kasım'da Türkiye'ye geliyor." açıklaması yapmıştı.

Son görüşme 26 Kasım'da

Erdoğan ile Reisi 26 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etmiş, Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.