Resmi Gazete'de bugün (20 Kasım 2023)
20 Kasım 2023 Tarihli ve 32375 Sayılı Resmî Gazete.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Bu konularda ilginizi çekebilir