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Resmi Gazete'de bugün (20 Kasım 2023)

20 Kasım 2023 Tarihli ve 32375 Sayılı Resmî Gazete.

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Resmi Gazete'de bugün (20 Kasım 2023)
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'de bugün

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