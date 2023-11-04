Resmî Gazete'de bugün

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4 Kasım 2023 Tarihli ve 32359 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488)

YÖNETMELİKLER

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

–– Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2023 Tarihli ve 10683 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

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