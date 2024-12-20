Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesilecek cezalar yüzde 43,93 arttırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için geçerli olacak idari para cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Tebliğe göre, idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43.93 artışın uygulanması ile artışla güncellendi.

Buna göre, güncellenen ceza miktarlarının alt limiti 228 bin 71 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak belirlendi.

2025 yılı için değeri 149 bin Türk lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecek.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen yeni idari para cezaları, 2025 yılı boyunca geçerli olacak.