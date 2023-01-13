Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği kabul edildi

Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, 1 Nisan'dan itibaren resmi ilan ve reklam yayımlayacak internet haber sitelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği kabul etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Kurulu 31. Dönem Olağanüstü Toplantısı, 31 üyenin katılımıyla Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Genel Müdür Cavit Erkılınç, toplantının açılışında, 7418 sayılı Kanunla süreli yayın sayılan internet haber sitelerine, resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin tüm süreci yürütme görevinin BİK'e verildiğini anımsattı.

Eylül 2021'den itibaren titizlikle sürdürülen çalışmalarda, yasanın çıkarılması kadar bir diğer önemli aşamanın da ilgili mevzuatın hazırlanması olduğunu vurgulayan Erkılınç, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin geniş katılımlı müzakereler sonrasında hazırlandığını belirtti.

Anadolu'yu karış karış gezdiklerini, 820'nin üzerinde gazetenin temsilcisiyle bir araya geldiklerini ve onlara haklarını koruyacaklarına dair söz verdiklerini aktaran Erkılınç, şunları kaydetti:

"Ardından TBMM'nin yolunu tutarak bizi doğrudan ilgilendiren maddelerin çıkması için yoğun girişimlerde bulunduk. Aynı zamanda kurumumuz bünyesinde çalışma grubu ve mevzuat hazırlama grubu oluşturduk. 20'ye yakın arkadaşımız iki ayı aşkın bir süre geceli gündüzlü çalıştı. Bu arada 756 gazetenin internet sitesi temsilcilerini dinledik. Sonra 20 yaygın gazetenin internet sitesi yöneticilerini kurumumuzda ağırladık. Yoğun ziyaretçi trafiği alan internet haber sitelerinden yaklaşık 30 temsilci burada görüşlerini ifade etti. Sahanın nabzını tutan il müdürlerimizin üç ayrı toplantıda görüşlerini aldık, yazılı raporlarını değerlendirdik. Medyaya ilişkin çalışma yürüten iletişimci ve hukukçu akademisyenler ile meslek profesyoneli çalışanlarla toplantılar yaptık. Bunların arasında Genel Kurul üyelerimiz de var."

Erkılınç, 16 büyük ildeki 32 internet sitesinden ziyaretçi sayıları, asgari kadro gibi temel kriterlere dair görüşlerini aldıklarını, İstanbul merkezli büyük internet haber sitelerini, dijital reklam ajanslarını, medya planlama şirketlerini, dijital ölçümleme firmalarını ziyaret ettiklerini anlattı.

Meslek örgütleri başta olmak üzere birebir görüşmeler yaptıklarını, ulaşabildikleri herkese anket formu dağıtarak görüşlerini aldıklarını, gelen her yazılı çalışmayı komisyona havale ettiklerini ve sözlü olanları not ettiklerini aktaran Erkılınç, "Üzerimize düşeni yaptığımıza yürekten inanıyorum. Bu yönetmelik hepimizin yönetmeliği olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sınırsız ilan pastası olmadığının bile farkında değiller"

Sürecin başında yola çıkarken ne söylendiyse bugün de aynı şeyleri söylediklerinin altını çizen Erkılınç, dün "Gazeteme dokunma" diyenlerin, bugün "İnternetime dokunma" dediğini kaydetti.

"Düne kadar resmi olarak gazeteci sayılmayanlar veya mecraları haber platformu olarak görülmeyenler, bugün yönetmelik üzerinden bizleri itham yarışına girişiyor." ifadesini kullanan Erkılınç, gerçekten hak eden, kurumsallaşmış, istihdam sağlayan ve gerçekten kamu görevi yapacak süreli yayınlara resmi ilan vermek niyetinde olduklarını belirtti.

Erkılınç, "Dün satmayan gazetelere ilan vermekle suçlayanların yanına bugün tıklanmayan internet haber sitelerine ilan verme suçlaması eklensin istiyorlar. Üstelik sınırsız ilan pastası olmadığının bile farkında değiller." açıklamasını yaptı.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin birçok kez tadil edildiğine değinen Erkılınç, mükemmel bir yönetmelik hazırladığını iddia etmediklerini, ihtiyaç duyulması halinde bu yönetmelik için de değişikliklerin söz konusu olabileceğini ifade etti.

Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından sırasıyla Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Yönetmelik ile İnternet Haber Sitelerine İlişkin Resmi İlan Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmasını öngören yönetim kurulu tekliflerinin yer aldığı gündem onaya sunularak kabul edildi.

Daha sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları, kabul edilen gündem maddeleri doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından Genel Kurulun ikinci oturumuna geçildi. Komisyonların görüşleri alındıktan sonra oylanan Yönetim Kurulu teklifleri kabul edildi.