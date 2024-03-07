Reuters'tan seçim sonrası analizi: Türkiye acı gerçekle yüzleşecek…

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi sürerken, ekonomi yönetiminin alması öngörülen tedbirlere ilişkin ulaslararası medyada da analiz haberlere geniş yer veriliyor. Son olarak Reuters'de, Türkiye'nin seçimden sonra enflasyonun acı gerçeğiyle karşılaşacağının belirtildiği bir analiz haber yayınlandı.

Haberde, Türkiye'nin yerel seçimlerden sonra inatçı şekilde yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için daha fazla politika adımı atması beklendiğine dikkat çekilerek, yıllardır yükselen fiyatlar nedeniyle zaten zor durumda olan Türk halkının daha fazla mağdur olacağı aktarıldı.

Mehmet Şimşek'in 'sabır' istediği vurgulandı

Hane halkı ve yatırımcıların, Merkez Bankası'nın 2023 Haziran ayında %8,5 olan faiz oranını %45'e çıkararak yaptığı U dönüşünün, geçen ay %67'yi aşan enflasyonu dizginlemek için tek başına yeterli olup olmadığı konusunda şüphelerinin olduğuna değinilen haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, geçen yıl benimsenen ortodoks politikaların bu yıl içinde fiyatlarda rahatlama sağlayacağını söyleyerek sabır çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, "Şimşek, büyük vergi değişiklikleri planlamadığını belirtirken, Merkez Bankası da enflasyonun önümüzdeki aylarda tahminlerin üzerinde seyretmesi halinde faizleri daha fazla artıracağını işaret eden açıklama yaptı. Ancak Şubat ayı enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkması ve iç talebin yüksek seyretmeye devam etmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki AK Parti için sıkı bir kampanya yürüttüğü 31 Mart seçimleri sonrasına kadar daha fazla mali ve parasal adım atılacağına dair beklentileri artırdı" denildi.

"Politika ilacının tüm acılığı hissedilecek"

Koç Üniversitesi öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası ekonomisti Prof. Dr. Selva Demiralp, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Yerel seçim döngüsü sona erdiğinde, para ve maliye politikaları kısa bir aradan sonra muhtemelen yeniden sıkılaşacaktır. Yıl ortasına kadar politika ilacının tüm acılığını tadacağız. Enflasyon en azından o zamana kadar yükselecek, asgari ücrete yapılan zamlar ve diğer mali adımlar ise eriyecek" dedi.

JPMorgan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında 500 baz puanlık faiz artışı beklediğine yer verilen haberde, yeni bir asgari ücret artışının enflasyona daha da zarar vereceği yönünde görüşlerin hakim olduğu ifade ediliyor.

"Veriler ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir yüksek faize karşı çıkması ve son yıllarda beş merkez bankası başkanını görevden almasının yol açtığı hayat pahalılığı, enflasyonun düşeceğine dair derin karamsarlığı artırıyor" yorumunda bulunulan haberde, kredi kartında yaşanan harcama artışlarına da yer veriliyor. Uzmanların, hükümetin iç talebi soğutmak için kredi kartı harcamalarını azaltacak önlemler alabileceği yönündeki söylemlerine de dikkat çekiliyor.

Reuters: Enflasyon yıl sonunda %42,7'ye çıkacak

Haberde ayrıca şöyle denildi:

"Geçen mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından Erdoğan, tükenen döviz rezervleri ve yükselen enflasyon beklentileri arasında işleri yoluna koymak için yeni bir kabine ve merkez bankası yönetimi atadı. Yabancı yatırımcılar faiz artışlarından faydalanmak için geçen yılın sonlarında Türk tahvilleri almaya başladı.

Ancak son bir hafta içinde, AK Parti yaklaşan seçimlerde İstanbul ve diğer büyük şehirleri muhalefetten geri almaya çalışırken Erdoğan'ın enflasyonla mücadele etme iradesini kenara bıraktı.

Türkiye'nin en büyük iş grubu TÜSİAD'ın baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, yıllık enflasyonun mayıs ayından sonra baz etkileri nedeniyle düşeceğini ancak güçlü iç talep nedeniyle Merkez Bankası'nın öngördüğü kadar düşmeyeceğini söyledi."

Öte yandan Reuters'in anketine göre yıllık enflasyon yıl sonunda %42,7 ile Merkez Bankası'nın tahmininden daha yüksek bir seviyeye çıkacak.