Rize'de 21 köy yolu yoğun kar nedeniyle kapandı
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 5, İkizdere ilçesinde 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, iki ilçede 21 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Yolları yeniden açmak için çalışmalar sürüyor
Çamlıhemşin ilçesinde 5, İkizdere ilçesinde ise 16 köy yolu kar nedeniyle kapanırken, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri yolları yeniden açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
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