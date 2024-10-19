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Rize’de heyelanda minibüs uçuruma yuvarlandı: 3'üncü kattan çaylığa atladım, karşı mahalleye kaçtım

Rize’de dün gece saatlerinde meydana gelen heyelanda minibüs balçıkla birlikte uçuruma yuvarlandı. Maddi hasarın meydana geldiği minibüsün sahibi Adem Birinci, “Evde bir ses duydum, bir patlama sesi gibi. O arada 3. kattaki pencereden çaylığa atladım. Karşıya mahalleye kadar kaçtım. 1-2 saat sonra sakinleştikten sonra gelip baktık, üstten sel gelip arabayı aşağıya atmış" dedi.

Haber Merkezi
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Rize’de heyelanda minibüs uçuruma yuvarlandı: 3'üncü kattan çaylığa atladım, karşı mahalleye kaçtım
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Geçtiğimiz gün başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Rize merkeze bağlı Yemişlik Köyü, Koçlar mevkisinde saat 21.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Yol kenarında park halinde olan Adem Birinci’ye ait 53 AZ 256 plakalı minibüs, yukarıdan gelen balçık nedeniyle yolun alt kısmında bulunan çay tarım arazisine yuvarlandı.

“3'üncü kattan atladım, karşıya mahalleye kadar kaçtım”

Heyelan nedeniyle kayan aracın sahibi Adem Birinci, aracın park halinde olduğunu, kendisinin ise o sıra evde olduğunu, duyduğu ses nedeniyle korkarak evin balkonundan çay bahçesine atladığını dile getirdi.

O anları anlatan Birinci, "Dün gece saat 21.00 sıralarında evde bir ses duydum, bir patlama sesi gibi. O arada 3. kattaki pencereden çaylığa atladım. Karşı mahalleye kadar kaçtım. 1-2 saat sonra sakinleştikten sonra gelip baktık üstten sel gelip arabayı aşağıya atmış. Burayı böyle perişan bir şekilde gördük” şeklinde konuştu.

“Baktım ki buralardan aşağıya bir ses, bir kıyamet, elim ayağım dondu”

Gördükleri karşısında şoke olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Cevriye Birinci ise, “Koltukta otururken eşime ‘Bir bak hava mı esti’ diye sordum. Eşim baktı ‘Yaprak sallanmıyor’ dedi. Camı açtım baktım ki buralardan aşağıya bir ses, bir kıyamet, elim ayağım dondu. Dedim kaçalım bir tarafa ama sonra düşündüm evde kalalım dedim. Sonra eşimden amcamızın oğlunu aramasını istedim. O kalkmış halamızın evine gelmiş. Ses, kıyamet buradan aşağıya. Biz donduk kaldık” ifadelerini kullandı.

 

 

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